Волонтеры движения Баженова записали видеоролик ко Дню России

Фото: Максим Манюров

Специально к 12 июня активисты общественного движения Тимофея Баженова устроили онлайн-перформанс, в котором читали стихотворение «С чего начинается Родина».

Молодежь столицы записала видеоролик, в котором ребята продекламировали известное стихотворение Михаила Матусовского «С чего начинается Родина». Баженовцы делали запись по отдельности, в разных частях Москвы. Кто-то на открытом пространстве, а кто-то у себя дома. Онлайн-акция объединила даже волонтеров, из-за санитарно-эпидемиологической обстановки оставшихся в изоляции. Перформанс, по сути, стал признанием в любви своей стране и олицетворением единства молодежи Москвы.

Лидер общественного движения Тимофей Баженов присоединился к поздравлению и добавил, что он много путешествовал по всему миру, но всегда стремился вернуться в Россию.

— Каждый раз, оказываясь в новой точке планеты, задавался вопросом: а хотел бы я остаться здесь жить? И скажу честно: никогда не возникало мысли задержаться в чужих краях больше положенного срока, — поделился телеведущий.

В День России Тимофей Баженов отметил, что нам, россиянам, есть чем гордиться. У нас богатое наследие и поистине неисчерпаемый потенциал. У нас подрастает новое поколение, неравнодушное к будущему своей страны и своей малой Родины.

Общественная организация «Движение Баженова» была создана в январе этого года. Основу движения составили участники фан-клуба «Путь Баженова». Организация объединила молодых москвичей, неравнодушных к будущему своей Родины. Своей задачей баженовцы считают защиту прав москвичей на достойную и здоровую жизнь.