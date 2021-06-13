Эксперты назвали топ-5 экономичных и надежных автомобилей в России

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Эксперты назвали россиянам пять экономичных и надежных автомобилей. Они оценивали расход топлива машины, стоимость технического обслуживания, также специалисты учитывали, во сколько может обойтись возможный ремонт транспортного средства.

Для более детального расчета стоимости содержания автомобиля можно воспользоваться специально разработанными интернет-сервисами. Онлайн калькулятор подсчитает расходы исходя из марки машины, модели и комплектации, среднего расхода топлива, ее стоимости и среднегодового пробега.

Эксперты отметили, что среди многообразия существующих на рынке моделей наиболее надежными, недорогими и экономичными считаются автомобили из сегмента А и В. Дешевые машины в эксплуатации хорошо подойдут как для повседневных поездок, так и для загородного семейного отдыха. Стоимость авто подобного класса может варьироваться от 550 тысяч рублей до 1,3 миллиона рублей, в зависимости от года выпуска машины, величины ее пробега и уровня оснащения.

Итак, на первую сточку специалисты поставили Renault Logan — бестселлер марки в России, максимально адаптированный к отечественным дорогам. Автомобиль оборудован 8-клапанным мотором, объемом 1,6 л, расходующим всего 7,2 литра топлива на 100 километров. Благодаря простой конструкции и минимальной удаленности производства от центра России, обслуживание и ремонт машины осуществляются быстро и достаточно дешево.

Затем идет KIA Rio — любимый в России корейский автомобиль. Недавно серийное производство данной модели началось на заводе в Санкт-Петербурге. Машина оснащена бензиновым двигателем мощностью 123 лошадиные силы. По городу расход топлива составляет всего 8,2 литра на 100 километров. Модель обладает высокой надежностью и комфортом.

Третье место у Volkswagen Polo, он считается народным автомобилем, производство которого с 2010 года налажено на заводе в Калуге. Автомобиль имеет надежный 4-цилиндровый «атмосферник» объемом 1,6 литра. Расход топлива составляет всего 5,8 литра на 100 километров в комбинированном цикле.

Skoda Rapid — надежное и функциональное авто в базовой комплектации оборудовано все тем же экономичным двигателем MPI от VW мощностью 90 лошадиных сил. Высокий клиренс и вместительный салон являются важными преимуществами данной модели бюджетного автомобиля.

Пятая строчка досталась Lada Granta. В последние годы эта машина сильно подорожала, но все еще остается самой доступной моделью на российском рынке. Под капотом авто расположился 1,6-литровый 8-клапанный агрегат на 90 лошадиных сил. В смешанном цикле омашина потребляет всего 6,8 литра на 100 километров, передает портал Speedme.ru.

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