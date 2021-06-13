В МВД допустили создание единой с ЦБ базы по киберпреступлениям

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МВД России заинтересовалось идеей создания единой базы по киберпреступлениям совместно с Центробанком на фоне роста киберпреступности. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщили в пресс-центре ведомства.

— Профильное подразделение центрального аппарата МВД России заинтересовано в создании единой базы по киберпреступлениям, — говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в РФ создадут единую базу по киберпреступлениям, куда войдут данные ЦБ и МВД. В Министерстве финансов отметили, что база поможет сформировать корректную статистику нарушений и повысит эффективность методов борьбы с преступностью.

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