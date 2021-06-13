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Американские эксперты заподозрили Россию в хищении пособий жителей США
Фото: Pexels

Американские эксперты заподозрили Россию в хищении пособий жителей США

Полина Долганова

Общество

США потеряли около 400 миллиардов долларов из-за поддельных заявлений на пособия по безработице. Об этом сообщили эксперты в сфере борьбы с мошенничеством.

Согласно их данным, больше всего американские граждане пострадали из-за «преступников из России, Нигерии и Китая».

Так, средства похищались с помощью фальшивых заявлений на пособия по безработице: преступники воровали чужие данные, с их помощью через посредников снимали деньги в банкомате, а после переправляли украденное за рубеж.

Глава компании LexisNexis Risk Solutions Хэйвуд Талков утверждает, что из США вывели как минимум 70 процентов похищенных средств, при этом преступники «определенно действуют при поддержке правительства». Свой довод Талков ничем не обосновал, пишет Insider.

Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий прокомментировал заявление главы Госдепа Энтони Блинкена о требовании обеспечить прекращение кибератак, ответственность за которые якобы лежит на России, по территории Соединенных Штатов.

До этого, 26 мая, правительственные структуры США подверглись кибератаке. Злоумышленники разослали электронные письма от имени некой правительственной организации более чем по семи тысячам адресов около 350 компаний. Во всех письмах содержалась ссылка, перенаправляющая на вредоносные адреса.

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СШАРоссияпособия по безработице
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