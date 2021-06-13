Диетолог объяснила, почему рыба глубокой заморозки безопаснее охлажденной

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Выбирая рыбу в магазине или супермаркете, лучше отдавать предпочтение данной продукции глубокой заморозки, а не просто охлажденной. Такого мнения придерживается врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

По ее мнению, замороженная рыба выглядит более безопасной для здоровья человека, потому что существует гораздо меньше вероятности, что в ней содержатся вредные бактерии. Особенно этот выбор актуален для тех, кто живет далеко от мест, где вылавливаются водные обитатели.

— Важно еще обращать внимание на то, что рыбу нужно правильно размораживать. Не должно быть никаких перепадов температуры. Рыбу глубокой заморозки, принесенную из магазина, нужно размораживать в холодильнике на нижней полке, — подчеркнула диетолог.

По ее словам, продукт оттаивает частями, поэтому необходимо делать так, чтобы размороженные части не подвергались обсеменению какими-либо микроорганизмами, отмечает ФАН. Качественной должна быть и термическая обработка. Личинки паразитов погибают только под воздействием низких и высоких температур. Поэтому, чтобы не нанести серьезный ущерб здоровью, нельзя экономить время на приготовлении рыбы.

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