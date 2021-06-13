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Андрей Бочкарев: Началось бетонирование свай опор новой эстакады на МКАД
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Андрей Бочкарев: Началось бетонирование свай опор новой эстакады на МКАД

Полина Долганова

Город

Специалисты приступили к бетонированию свай опор эстакады на территории ТЦ «Садовод» в рамках реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня. Об этом в воскресенье, 12 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, проект предусматривает строительство дорог общей протяженностью 15,8 километров.

В рамках работ также запланировано возведение шести эстакад, трех путепроводов, двух надземных пешеходных переходов и одного пешеходного тоннеля на съезде с Новоегорьевского шоссе в сторону МКАД.

Ранее заммэра рассказал о ходе строительства станции «Лианозово».

Андрей БочкаревМосквановая эстакада
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