Андрей Бочкарев: Началось бетонирование свай опор новой эстакады на МКАД

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты приступили к бетонированию свай опор эстакады на территории ТЦ «Садовод» в рамках реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня. Об этом в воскресенье, 12 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, проект предусматривает строительство дорог общей протяженностью 15,8 километров.

В рамках работ также запланировано возведение шести эстакад, трех путепроводов, двух надземных пешеходных переходов и одного пешеходного тоннеля на съезде с Новоегорьевского шоссе в сторону МКАД.

Ранее заммэра рассказал о ходе строительства станции «Лианозово».