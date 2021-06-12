Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства станции «Лианозово»

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительство станции «Лианозово» новой Люблинско-Дмитровской линии метро завершено на 23 процента. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сегодня в активном строительстве находятся все три станции нового участка салатовой ветки метро. На «Лианозово» готовы ограждающие конструкции котлована, завершается разработка грунта и работы по креплению котлована, также продолжаются монолитные работы, — объявил он.

На станции «Лианозово» планируется построить транспортно-пересадочный узел (ТПУ), с помощью которого будет осуществляться пересадка на МЦД-1 и маршруты городского наземного транспорта.

По словам Бочкарева, на другой станции — «Улица 800-летия Москвы» — почти завершена разработка грунта котлована. Оставшиеся земляные работы планируется выполнить после окончания тоннелепроходки.

На станции «Физтех» также ведутся работы подготовительного этапа по устройству ограждающих конструкций котлована.

Ранее генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов сообщил, что между станциями «Лианозово» и «Физтех» ведется проходка тоннелей.

Читайте также: Андрей Бочкарев: Завершается первый этап строительства развязки на Кутузовском проспекте