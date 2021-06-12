Андрей Бочкарев рассказал о строительстве тоннелей между станциями «Лианозово» и «Физтех»

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Перегонные тоннели строящейся Люблинской-Дмитровской линии метро на участке между станциями «Лианозово» и «Физтех» готовы более чем на 50 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Тоннелепроходческие комплексы «Татьяна» и «Ирина», которые начали свою работу в ноябре минувшего года на строящейся станции «Лианозово», прошли более половины пути до будущей станции «Физтех». Оба щита уже пересекли МКАД, на сегодняшний день готовность правого и левого перегонных тоннелей оценивается в 63 процента и 55 процентов соответственно, — рассказал заместитель мэра.

Также Бочкарев отметил, что на станциях метро «Лианозово» и «Улица 800-летия Москвы» заканчивают земляные работы и приступают к монолитным, на станции «Физтех» рабочие заняты обустройством котлована.

Тоннелепроходческий комплекс «Татьяна», строящий правый тоннель, прошел 1473 метра от станции «Лианозово» до «Физтеха», щит «Ирина», прокладывающий левый тоннель, — 1272 метра. Всего им нужно пройти 2345 метров, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

— Из 1,8 километра тоннелепроходческий комплекс «Клавдия» уже прошел более километра, готовность тоннеля составляет порядка 60 процентов. Левый перегонный тоннель на данном отрезке пройден, — рассказал он о строительстве тоннеля между станциями «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово».

До 2024 года за пределами МКАД в ТиНАО, СВАО и ЗАО планируют открыть еще восемь станций метро, отмечает официальный сайт мэра Москвы. В настоящее время за пределами МКАД построены 29 станций.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что ветка между Киевским и Смоленским направлениями МЖД готова на 60 процентов.

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