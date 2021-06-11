Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Ветка между Киевским и Смоленским направлениями МЖД готова на 60 процентов
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Ветка между Киевским и Смоленским направлениями МЖД готова на 60 процентов

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Киевский вокзал Карта всех событий

Строительство соединительной ветки между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги (МЖД) завершили на 60 процентов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В настоящее время специалисты занимаются гидроизоляцией построенных частей объекта. До конца июля 2021 года рабочие планируют закончить монтаж последнего пролета.

— Сейчас на строящейся соединительной ветке между Киевским и Смоленским направлениями МЖД завершается возведение самой длинной в Москве железнодорожной эстакады — она готова уже на 94 процента, — уточнил Андрей Бочкарев.

Соединительная ветка поможет связать Киевский и Белорусский вокзалы. Кроме того, новый участок позволит реализовать проект строительства четвертого направления Московских центральных диаметров (МЦД-4), сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что дорогу от Калужского до Киевского шоссе достроят в сентябре 2021 года.

Читайте также: После вмешательства Толстого в Кузьминках приводят в порядок асфальт во дворах

строительствоМЖДМетро
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Побольше йогурта, поменьше сыра

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Все мнения
О проекте