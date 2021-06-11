Ветка между Киевским и Смоленским направлениями МЖД готова на 60 процентов

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Строительство соединительной ветки между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги (МЖД) завершили на 60 процентов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В настоящее время специалисты занимаются гидроизоляцией построенных частей объекта. До конца июля 2021 года рабочие планируют закончить монтаж последнего пролета.

— Сейчас на строящейся соединительной ветке между Киевским и Смоленским направлениями МЖД завершается возведение самой длинной в Москве железнодорожной эстакады — она готова уже на 94 процента, — уточнил Андрей Бочкарев.

Соединительная ветка поможет связать Киевский и Белорусский вокзалы. Кроме того, новый участок позволит реализовать проект строительства четвертого направления Московских центральных диаметров (МЦД-4), сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что дорогу от Калужского до Киевского шоссе достроят в сентябре 2021 года.

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