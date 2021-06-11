Дорогу от Калужского до Киевского шоссе достроят в сентябре 2021 года

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Россия, Москва, Калужское шоссе Карта всех событий

Строительство автомобильной дороги в ТиНАО от Киевского до Калужского шоссе завершат в сентябре 2021 года. Об этом рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Протяженность дороги, которая соединит Калужское и Киевское шоссе, составит около 16 километров. На трассе будут установлены 42 автобусные остановки для новых маршрутов наземного общественного транспорта.

Новая трасса поможет более комфортно передвигаться в черте города жителям деревень Бурцево, Середнево, Марьино, Пенино, Голенищево и других населенных пунктов в Новой Москве. Уточняется, что в настоящее время работы завершены на 90 процентов.

Чтобы разгрузить существующие трассы, в 2021 году в Новой Москве построили около 50 километров дорог, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что ремонт дорожного полотна на участке в центре Москвы перенесли из-за непогоды.

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