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Ремонт дорожного полотна на участке в центре Москвы перенесли из-за непогоды
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ремонт дорожного полотна на участке в центре Москвы перенесли из-за непогоды

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, 1-я Тверская-Ямская улица Карта всех событий

Ремонтные работы дорожного полотна на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц перенесли из-за погодных условий. Об этом в четверг, 10 июня, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

По прогнозу синоптиков, в выходные ожидаются сильные дожди, возможны грозы и град. О новой дате начала работ станет известно позднее.

Ранее стало известно, что 300 бригад городских служб и около 290 единиц техники дежурят в период непогоды в Москве. По данным столичного Комплекса городского хозяйства, более восьми миллиметров осадков выпало в некоторых районах столицы с 9 утра 10 июня. Ожидается, что дождь продлится до конца дня.

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