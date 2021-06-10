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Триста бригад городских служб дежурят в период непогоды в Москве
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Триста бригад городских служб дежурят в период непогоды в Москве

Михаил Алимов

Город

На улицах столицы ведут дежурство 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Об этом в четверг, 10 июня, сообщил Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

— Под особым контролем — остановки общественного транспорта, низинные места, — говорится в сообщении.

Более восьми миллиметров осадков выпало в некоторых районах столицы с 09:00. Специалисты оперативно реагируют на все поступающие заявки и очищают водоприемные решетки и водосточные колодцы, чтобы не допустить скапливания воды. Дождь продлится до конца дня.

Ранее сообщалось, что около трети месячной нормы осадков выпадет в Москве за три дня.

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