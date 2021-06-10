Около трети месячной нормы осадков выпадет в Москве за три дня

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Около трети месячной нормы осадков выпадет в столице за трое суток, предположительно, с четверга, 10 июня. В четверг и пятницу, 11 июня, больше всего, а к выходным ситуация улучшится, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Сегодня (10 июня — прим. «ВМ») достаточно дождливая погода, и она продержится до завтрашнего дня. В целом в Москве в ближайшие трое суток выпадет порядка 21 миллиметра осадков при месячной норме 75 миллиметров, — отметил он.

К выходным ситуация улучшится, в облаках проявятся просветы, а дожди приобретут локальный характер, считает эксперт.

— Температура повысится, но на ближайшие праздничные выходные дни вероятность дождей сохранится. Ночью плюс 11–16, а днем можно рассчитывать на плюс 20–25, — заключил Тишковец в разговоре с РИА Новости.

Ранее он сообщил, что москвичи не смогут увидеть солнечное затмение из-за облачного «пирога».

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