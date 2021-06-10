Москвичи не смогут увидеть солнечное затмение из-за облачного «пирога»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москвичи и жители Московской области не смогут увидеть солнечное затмение 10 июня. Данное явление будет полностью закрыто облаками, увидеть его смогут жители северной европейской части России и южной части. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Небосвод закрыт облаками по всей толще стратосферы. Везде многослойный «пирог» будет закрывать небосвод на 100 процентов, поэтому жители столичного региона вообще не увидят затмение, нет ни одного шанса, — пояснил синоптик.

Как ранее сообщал Московский планетарий, 10 июня произойдет первое за 50 лет кольцеобразное солнечное затмение. Явление закончится в 14:33 по московскому времени при заходе Солнца севернее Магадана.

Увидеть солнечное затмение без помех в виде облаков смогут жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Карелии, Коми и прочих населенных пунктов в северной европейской части России.

— Также просветы будут на юге России: на Кубани, в Крыму и в Оренбуржье, — добавил Тишковец в разговоре с РИА Новости.

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