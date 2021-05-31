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Москвичи смогут увидеть частичное солнечное затмение 10 июня
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Москвичи смогут увидеть частичное солнечное затмение 10 июня

Иван Юминов

Город

Горожане смогут увидеть частичное солнечное затмение 10 июня. Об этом сообщили в Московском планетарии в понедельник, 31 мая.

— В Москве будет наблюдаться только частная фаза этого затмения с максимумом в 14:26 по Москве. Луна покроет 0,257 диаметра Солнца, — рассказали в организации.

Астрономическое явление закончится в 14:33 по московскому времени при заходе Солнца севернее Магадана, отмечается на сайте планетария.

Ранее сообщалось, что москвичи увидят полное лунное затмение в 2025 году.

Читайте также: Россияне увидят кольцеобразное солнечное затмение впервые за 50 лет

астрономическое явлениемосквичисолнечные затмения
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