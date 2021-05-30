Москвичи увидят полное лунное затмение в 2025 году

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Полное лунное затмение можно будет наблюдать с территории столичного региона в 2025 году. Об этом рассказал астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Олег Угольников.

Как уточнил специалист, данное астрономическое явление произойдет 7 сентября 2025 года.

При этом ближайшее частичное лунное затмение, которое можно будет увидеть с территории Москвы, произойдет в 2023 году. Однако в этом случае тень едва коснется Луны, рассказал астроном РИА Новости.

Ранее Угольников рассказал, что жители России впервые за последние 50 лет смогут наблюдать кольцеобразное солнечное затмение. Оно произойдет 10 июня.

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