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Россияне увидят кольцеобразное солнечное затмение впервые за 50 лет
Фото: spaceweathergallery.com

Россияне увидят кольцеобразное солнечное затмение впервые за 50 лет

Татьяна Плотникова

Общество

Жители России впервые за последние 50 лет смогут наблюдать кольцеобразное солнечное затмение, рассказал астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Олег Угольников.

Данное явление произойдет 10 июня. Частичное затмение можно будет увидеть практически со всей территории России, кроме Дальнего Востока. В Москве в середине затмения Луна перекроет 27 процентов диаметра Солнца, которое станет похоже на надкушенное яблоко.

Максимальная фаза затмения в столичном регионе придется на 14:27. При этом затемнения на Земле не будет. Если не взглянуть в это время на Солнце, затмение пройдет незамеченным, предупредил астроном.

Зато на северо-востоке Якутии Луна на 94 процента закроет Солнце. Это будет кольцеобразное затмение, когда Луна не полностью перекроет диск звезды, даже когда центры Луны и Солнца в небе совпадут.

В 2021 году ожидается еще одно солнечное затмение — 4 декабря. Но наблюдать это явление можно будет лишь из Антарктиды, рассказал эксперт РИА Новости.

Ранее астролог объяснил, как лунное затмение может сказаться на психике людей.

Читайте также: Российский спутник сфотографировал Луну во время затмения

Солнцеастрономастрономическое явление
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