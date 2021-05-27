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Российский спутник сфотографировал Луну во время затмения
Фото: Роскосмос

Российский спутник сфотографировал Луну во время затмения

Михаил Алимов

Наука

Роскосмос в своем Twitter-аккаунте выложил фотоотчет спутника «Аист 2Д», который сделал фото луны в момент, когда она была ближе всего к Земле. Также спутник сфотографировал все фазы затмения.

Напомним, что 26 мая в мире произошли сразу три события, связанные с небесными телами: Суперлуние, перигей и полное лунное затмение.

— Но ни плохая погода, ни другие факторы не помешали российскому спутнику #Аист2Д запечатлеть несколько фаз этого астрономического явления с высоты 490 км, — подписывает снимки корпорация.

Как сообщает официальный сайт «Роскосмоса», малый космический аппарат «Аист-2Д», запущен 28 апреля 2016 года для наблюдения и получения данных от дистанционного зондирования Земли.

Читайте также: Астрономы рассказали о регионах, в которых можно было увидеть лунное затмение

Роскосмослунное затмениефото
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