Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе 10 июня

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В четверг, 10 июня, в столице ожидается сильный ветер, дождь и гроза. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Жителей столицы предупредили о возможных неблагоприятных погодных условиях, а также призвали быть осторожными во время пребывания на улице.

— Сегодня в городе вновь пасмурно, дождь. Температура воздуха — до 19–21 градусов выше нуля. Местами возможна гроза, порывы ветра до 17 метров в секунду. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили, — уточняется в Telegram-канале ведомства.

Ранее москвичей предупредили о потеплении до 27 градусов на предстоящих выходных. По данным синоптиков, в пятницу, 11 июня, потеплеет до 19–24 градусов. В субботу, 12 июня, и воскресенье, 13 июня, дождей станет меньше.

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