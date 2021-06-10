Синоптик рассказал, увидят ли москвичи кольцеобразное солнечное затмение

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Жители Москвы смогут наблюдать в четверг, 10 июня, кольцеобразное солнечное затмение, если в облаках наметится просвет. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик напомнил, что до конца недели прогнозируется неустойчивая погода с облачностью и кратковременными дождями различной интенсивности. Однако в ряде районов столицы возможен просвет.

Вильфанд предложил москвичам следить за прогнозами Гидрометцентра, позволяющими за два часа понять, где именно будет ясно. Желающим наблюдать солнечное затмение придется перемещаться из района в район, чтобы «поймать» ясное небо, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 10 июня произойдет кольцеобразное затмение Солнца с максимальной фазой 0,94 в 13:40 по московскому времени. Из Москвы будут наблюдаться только частные фазы этого затмения с максимумом в 14:26 по местному времени.

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