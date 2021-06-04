Лекция о редких небесных явлениях состоится в Московском планетарии 10 июня

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, Садовая-Кудринская улица, 5с1 Карта всех событий

На крыше Московского планетария в рамках проекта «Летний лекторий» 10 июня в 21:00 состоится лекция «Редкие небесные явления». Об этом сообщили в пресс-службе организации в пятницу, 4 июня.

— Ближайшая лекция из цикла «Летнего лектория» под названием «Редкие небесные явления» состоится 10 июня в день кольцеобразного солнечного затмения, которое будет видно на территории нашей страны впервые за 50 лет. Лекция будет посвящена необычным небесным явлениям, которые можно наблюдать этим летом, — рассказали в планетарии.

Лекцию проведет астроном Александр Молоствов. После ее завершения можно будет понаблюдать за звездным небом через телескопы, отмечается на сайте планетария.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут увидеть частичное солнечное затмение 10 июня.

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