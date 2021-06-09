Роскосмос назвал регионы России, откуда будет видно редкое солнечное затмение

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Кольцеобразное солнечное затмение в четверг, 10 июня, можно будет наблюдать в Якутии и на Чукотке с 14:22 до 14:29 по московскому времени. Об этом говорится на сайте Роскосмоса со ссылкой на данные Московского планетария.

При этом из Москвы затмение можно будет увидеть только частично. В 14:26 по местному времени Луна закроет 0,26 диаметра солнца, что составляет 16 процентов звезды.

— На территории России будут видны частные фазы затмения — от 0,01 в Комсомольске-на-Амуре до 0,91 в городе Певеке на Чукотке, — говорится в сообщении.

Уточняется, что кольцеобразные солнечные затмения не происходили в России уже более 50 лет.

Ранее астроном рассказал, когда москвичи увидят полное солнечное затмение.

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