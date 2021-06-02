Астроном рассказал, когда москвичи увидят полное солнечное затмение

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Жители столичного региона смогут наблюдать полное солнечное затмение не ранее 2126 года, рассказал астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Олег Угольников.

По словам эксперта, наблюдать данное астрономическое явление из окрестностей Москвы, а также Санкт-Петербурга можно будет лишь 16 октября 2126 года.

В Центральной России полное солнечное затмение можно будет увидеть 20 апреля 2061 года, а затем 16 октября 2126 года, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что москвичи увидят полное лунное затмение в 2025 году.

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