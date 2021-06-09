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Москвичей предупредили о потеплении до 27 градусов на предстоящих выходных
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москвичей предупредили о потеплении до 27 градусов на предстоящих выходных

Кирилл Николаев

Город

В ближайшие выходные воздух в Москве может прогреться до 22–27 градусов. Об этом в среду, 9 июня, сообщили в центре погоды «Фобос».

По данным синоптиков, в четверг, 10 июня, днем ожидается 17–22 градуса, в пятницу, 11 июня, потеплеет до 19–24 градусов. В субботу, 12 июня, и воскресенье, 13 июня, дождей станет меньше. В понедельник, 14 июня, в столице снова ожидаются грозы. Температура воздуха опустится до 21–26 градусов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее «желтый» уровень опасности продлили в Москве из-за грозы и ветра. Новое предупреждение действует до утра 10 июня.

Читайте также: Синоптик предупредил москвичей о граде и грозах в ближайшие дни

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