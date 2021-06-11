Андрей Бочкарев заявил о готовности фундамента башни Национального космического центра
Бетонирование фундаментной плиты 47-этажной башни Национального космического центра (НКЦ) завершено. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По словам заммэра, в общей сложности уложено более 6 тысяч кубометров бетона. В настоящее время ведутся работы по сборке гидравлической подъемной щитовой опалубки, с помощью которой будет осуществляться укладка бетона в высотное здание и перекрытия.
— Через месяц планируем выполнить основные монолитные конструкции цокольного этажа будущей башни, высота которой с учетом шпиля составит порядка 288 метров, — добавил Бочкарев.
Кроме того, монолитные работы в низкоэтажной части НКЦ уже вышли на завершающий этап.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что из 1,5 тысячи тонн металлоконструкций в зоне галереи НКЦ уже смонтировано порядка 500 тонн.
На объекте работают более 900 человек, задействованы девять башенных кранов и 26 единиц другой техники. Предполагается, что НКЦ позволит объединить на одной площадке ведущие организации ракетно-космической промышленности.
Ранее Андрей Бочкарев сообщил о начале строительства путепроводов над Калужским шоссе.
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