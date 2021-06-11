Строительство путепроводов над Калужским шоссе началось в Коммунарке

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Россия, Москва, поселение Сосенское, административно-деловой центр Коммунарка Карта всех событий

На территории административно-делового центра (АДЦ) «Коммунарка» началось строительство двух путепроводов над Калужским шоссе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, работы предполагают сооружение еще одного тоннельного путепровода на территории АДЦ и вынос инженерных сетей из пятна застройки.

К настоящему моменту завершено строительство моста через реку Сосенку и участка дорожной сети длиной 1,66 километра.

Ввести участок в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2021 года.

Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, в рамках первого этапа будет построено более 18 километров дорог, из которых 4,82 километра уже функционируют по назначению.

По словам главы Департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, в Коммунарке также возведут физкультурно-оздоровительный центр и межмузейный многофункциональный депозитарно-выставочный комплекс, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал о дополнительных занятиях в новой школе в районе Левобережный.

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