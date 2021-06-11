Андрей Бочкарев рассказал о дополнительных занятиях в новой школе в районе Левобережный

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Валдайский проезд, 14/1 Карта всех событий

Фотокиностудия, медиатека, научный театр, библиотека, IT-полигон и мастерская по обработке металла и дерева откроются для учеников новой московской школы в районе Левобережный. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Здесь будет работать научно-техническая лаборатория, IT-полигон, фотокиностудия, комбинированная мастерская по обработке металла и дерева, научный театр, библиотека с зоной читательских мест и медиатекой, помещение технического творчества и студия изобразительного искусства, кроме того, в здании разместится конференц-зал с форумом для учащихся, который сможет использоваться для дополнительного образования, — пояснил Бочкарев.

Учебное заведение, строительство которого завершается в настоящее время, рассчитано на 1,9 тысячи мест. Четырехэтажное здание общей площадью около 33 тысяч квадратных метров находится по адресу Валдайский проезд, дом 14/1. В школе оборудуют несколько трансформируемых спортивных залов, а во дворе здания появятся трибуна с навесом и амфитеатр.

Ранее Бочкарев сообщил, что строительство соединительной ветки между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги (МЖД) завершили на 60 процентов.

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