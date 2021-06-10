Андрей Бочкарев: Почти половина годового плана по вводу жилья выполнена в Москве

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительство жилья в Москве идет опережающими темпами: с января по май 2021 года введено в эксплуатацию более 2,7 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, что составляет почти половину от годового плана. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 10 июня.

— При годовом плане по вводу жилья в четыре миллиона квадратных метров только за прошедшие пять месяцев в Москве введено более 2,7 миллиона «квадратов» жилой недвижимости. Таким образом, мы уже почти выполнили половину годового плана и можем констатировать, что строительство жилья в столице идет опережающими темпами, — сообщил Андрей Бочкарев.

По его словам, всего с начала 2021 года введено почти 4,2 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе более миллиона «квадратов» торговых, административно-деловых, социальных и промышленно-производственных объектов, которые предоставляют городу дополнительные рабочие места.

Ранее Андрей Бочкарев заявил, что строительная отрасль столицы показывает хорошие темпы роста, которые почти достигли показателей, отмечавшихся до ситуации с коронавирусом.

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