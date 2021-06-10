Андрей Бочкарев: В ТиНАО построят культурный центр с театральной гостиной и балетным залом

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Кленовское Карта всех событий

Культурный центр с театральной гостиной и балетным залом построят в поселении Кленовском на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 10 июня.

По его словам, двухэтажное здание площадью свыше трех тысяч «квадратов» возведут за счет городского бюджета.

— Здесь разместятся зрительный зал со складами декораций и реквизита, костюмерными и артистическими, студия раннего развития, библиотека, буфет, — отметил Андрей Бочкарев.

Руководитель департамента уточнил, что в учреждении обустроят клубную зону с залом хореографии, студию декоративно-прикладного творчества и изостудию, классы для занятий вокалом и информационными технологиями, а также столярной и швейной мастерскими, театральной гостиной и балетным залом.

Здание оборудуют лифтом, а прилегающую территорию благоустроят. Здесь появятся парковка на 25 машин, тротуары и проезды, добавил Андрей Бочкарев.

Как уточнил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, разрешение на строительство объекта уже получено, оно будет действовать до 14 декабря 2022 года.

После того как застройщик известит о начале работ, власти составят график проверок культурного центра, которые будут проводиться с участием специалистов Центра экспертиз.

Кроме того, комитет проконтролирует соблюдение строителями противоэпидемических требований, добавил Игорь Войстратенко.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты построили и обновили 22 спортивных объекта на территории олимпийского комплекса «Лужники» с начала его реконструкции.

Читайте также: Названы победители международного конкурса «Облик реновации»