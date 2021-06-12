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Андрей Бочкарев: Завершается первый этап строительства развязки на Кутузовском проспекте
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Андрей Бочкарев: Завершается первый этап строительства развязки на Кутузовском проспекте

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Реконструкция Мукомольного и Проектируемых проездов № 4571 и № 6680 находится на завершающей стадии. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Работы ведутся в рамках строительства транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца (ТТК).

По его словам, готовность первого этапа строительства составляет к данному моменту 80 процентов.

— Ориентировочный срок окончания строительства — декабрь 2021 года, — сообщил Бочкарев.

Заммэра напомнил, что в ходе второго этапа продолжается строительство четырех эстакад: съезда с Северного дублера Кутузовского проспекта на 1-й Красногвардейский проезд, левоповоротного въезда на Северный дублер проспекта с Шелепихинской набережной, съезда с ТТК на Северный дублер проспекта, а также съезда с ТТК на проезд вдоль Ботанического сада имени И. М. Сеченова.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал о строительстве тоннелей между станциями «Лианозово» и «Физтех».

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Андрей БочкаревКутузовский проспекттранспортная развязка
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