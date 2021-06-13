Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Американские ученые нашли способ ослабить щит супербактерий
Фото: Pixabay

Американские ученые нашли способ ослабить щит супербактерий

Елена Фролова

Технологии

Ученые из Соединенных Штатов Америки нашли способ борьбы с супербактериями. Исследователи воздействовали на фермент, дающий возможность «неубиваемым» бактериям защищаться.

Данный эксперимент провели сотрудники Медицинского института Говарда Хьюза. Предметом их исследовательской работы стали бактерии Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa. Считается, что они находятся в ряду самых устойчивых.

Во время изучения научные деятели пришли к выводу, что антибиотики не справляются с бактериями благодаря ферменту, который называется цистатионин-гамма-лиаза. Именно он дает данным бактериям мощную защиту.

Однако ученые сумели добиться определенных результатов по снижению роста и развития бактерий, а потом и их уничтожения. Исследование на мышах показало, что существующие антибиотики имеют все шансы, чтобы справиться с устойчивыми к препаратам заболеваниями, отмечает Newinform.

Читайте также: Малышева похвалила Проценко за честные слова об убивающей пациентов супербактерии

супербактерииисследованиеантибиотики
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте