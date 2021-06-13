Американские ученые нашли способ ослабить щит супербактерий

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Ученые из Соединенных Штатов Америки нашли способ борьбы с супербактериями. Исследователи воздействовали на фермент, дающий возможность «неубиваемым» бактериям защищаться.

Данный эксперимент провели сотрудники Медицинского института Говарда Хьюза. Предметом их исследовательской работы стали бактерии Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa. Считается, что они находятся в ряду самых устойчивых.

Во время изучения научные деятели пришли к выводу, что антибиотики не справляются с бактериями благодаря ферменту, который называется цистатионин-гамма-лиаза. Именно он дает данным бактериям мощную защиту.

Однако ученые сумели добиться определенных результатов по снижению роста и развития бактерий, а потом и их уничтожения. Исследование на мышах показало, что существующие антибиотики имеют все шансы, чтобы справиться с устойчивыми к препаратам заболеваниями, отмечает Newinform.

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