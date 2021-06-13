«Занять место Германии»: военный эксперт оценил политику Польши

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Власти Польши оправдывают нелюбовь ко всему русскому желанием выслужиться перед Соединенными Штатами Америки. Польские власти хотят потеснить Германию и занять лидирующие позиции в Европе. Такого мнения придерживается военный эксперт Михаил Тимошенко, который прокомментировал соответствующие слова члена Национального совета по развитию при президенте Польши Витольда Модзелевского.

По мнению эксперта, польские власти поставили перед собой высокую задачу: занять место Германии хотя бы на политическом уровне. Сделать это они планируют с помощью США.

— Все повторяется. Сейчас пройдет процедура устранения советских самолетов и танков, находящихся на вооружении страны, — пояснил Михаил Тимошенко.

Он также добавил, что его больше беспокоит ситуация, которая складывается в Белоруссии, а также позиция президента страны Александра Лукашенко, отмечает «Царьград».

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