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«Важно учитывать оговорки»: эксперт оценила состояние малого и среднего бизнеса в России
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

«Важно учитывать оговорки»: эксперт оценила состояние малого и среднего бизнеса в России

Елена Фролова

Финансы

Омбудсмен по делам малого бизнеса Анастасия Татулова рассказала о подъеме, который наблюдается в малом и среднем предпринимательстве в России.

— Сейчас в целом складывается неплохая ситуация. Однако стоит учитывать некоторые оговорки, так как существуют отрасли, в которых до сих пор есть ограничения в работе. Например, к ним относятся бары и рестораны, работающие только до 23 часов, — пояснила эксперт.

По ее мнению, дальнейшее развитие ситуации зависит от того, займется ли российское правительство коррекцией налоговой и зарплатной частей, так как именного этого ожидает бизнес.

— Если будут приняты законы, которые позволят облегчить инвестиции в бизнес, то у нас будут все шансы получить отличные показатели в 2025 году, — подчеркнула Анастасия Татулова.

При этом она добавила, что сейчас хороший момент для того, чтобы начать создавать и развивать бизнес, однако дальнейшее развитие событий зависит от властей, отмечает ИА «НСН».

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развитиеэкспертмалый и средний бизнес
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