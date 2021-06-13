«Важно учитывать оговорки»: эксперт оценила состояние малого и среднего бизнеса в России

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Омбудсмен по делам малого бизнеса Анастасия Татулова рассказала о подъеме, который наблюдается в малом и среднем предпринимательстве в России.

— Сейчас в целом складывается неплохая ситуация. Однако стоит учитывать некоторые оговорки, так как существуют отрасли, в которых до сих пор есть ограничения в работе. Например, к ним относятся бары и рестораны, работающие только до 23 часов, — пояснила эксперт.

По ее мнению, дальнейшее развитие ситуации зависит от того, займется ли российское правительство коррекцией налоговой и зарплатной частей, так как именного этого ожидает бизнес.

— Если будут приняты законы, которые позволят облегчить инвестиции в бизнес, то у нас будут все шансы получить отличные показатели в 2025 году, — подчеркнула Анастасия Татулова.

При этом она добавила, что сейчас хороший момент для того, чтобы начать создавать и развивать бизнес, однако дальнейшее развитие событий зависит от властей, отмечает ИА «НСН».

Читайте также: Скорая помощь: как «Московский инвестор» помогает ведению бизнеса в столице