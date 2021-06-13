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Шестилетний ребенок упал с катера и погиб в Москве
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Шестилетний ребенок упал с катера и погиб в Москве

Полина Долганова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 67-й километр Карта всех событий

Транспортная прокуратура столицы начала проверку после гибели шестилетнего ребенка, который упал с катера. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Екатерина Короткова.

Трагедия произошла в районе 67-го километра МКАД. Шестилетний мальчик упал за борт катера и получил множественные травмы. Ребенка доставили на поисково-спасательную станцию, там он скончался.

В пресс-службе пояснили, что ребенок был травмирован винтами катера.

По словам Коротковой, на место происшествия выехал заместитель прокурора Николай Грязнов. При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования, пишет РИА Новости.

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