Шестилетний ребенок упал с катера и погиб в Москве

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, МКАД, 67-й километр Карта всех событий

Транспортная прокуратура столицы начала проверку после гибели шестилетнего ребенка, который упал с катера. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Екатерина Короткова.

Трагедия произошла в районе 67-го километра МКАД. Шестилетний мальчик упал за борт катера и получил множественные травмы. Ребенка доставили на поисково-спасательную станцию, там он скончался.

В пресс-службе пояснили, что ребенок был травмирован винтами катера.

По словам Коротковой, на место происшествия выехал заместитель прокурора Николай Грязнов. При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования, пишет РИА Новости.

Читайте также: Спасатели помогли мужчине в Борисовском пруду на юге Москвы