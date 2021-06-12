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Спасатели помогли мужчине в Борисовском пруду на юге Москвы
Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Спасатели помогли мужчине в Борисовском пруду на юге Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, Борисовский прудКарта всех событий

Спасатели помогли мужчине, который плавал в Борисовском пруду на юге Москвы. Об этом сообщили в департаменте ГОЧСиПБ в субботу, 12 июня.

Уточняется, что дежурная смена во время патрулирования водоема увидела в 100 метрах от берега человека, который подавал сигналы о помощи. На борт подняли мужчину 1973 года рождения.

Его обогрели и оказали первую помощь. После этого он отправился домой в компании родственника, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что санитарный вертолет эвакуировал из Новой Москвы пациента с инфарктом.

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