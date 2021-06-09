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Спасатели помогли семейству утят на западе Москвы
Фото: Пресс-служба ГОЧСиПБ

Спасатели помогли семейству утят на западе Москвы

Илья Ашуров

Животные
Россия, Москва, Мичуринский проспект Карта всех событий

На западе столицы спасатели вызволили утят, которые провалились в ливневую канализацию. Об этом в среду, 9 июня, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы (ГОЧСиПБ).

Инцидент произошел утром 9 июня. Утята провалились в канализацию на Мичуринском проспекте. Прохожие позвонили в экстренные службы. После чего на место происшествия выехал пожарно-спасательный отряд.

— По прибытии спасатели подняли решетку и достали утят из ливневки. Птицы были выпущены в Мичуринский пруд, — рассказали в пресс-службе.

Видео: Пресс-служба ГОЧСиПБ

Ранее «ВМ» писала, как столичные спасатели помогли застрявшим в опорах фонарей воронятам.

Читайте также: Столичные спасатели помогли еще одному семейству лисят

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