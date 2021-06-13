«Выходить на сцену пьяными — возмутительно»: Дана Борисова осудила звезд шоу-бизнеса

Фото: instagram/danaborisova_official

Артисты российской эстрады все чаще стали появляться на публике в нетрезвом виде. Тот факт, что в таком виде они выходят к фанатам на сцену, возмутил ведущую Дану Борисову. Об этом она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

— Всегда была традиция — рюмочка перед сценой, чтобы поднять настроение. Я, конечно, считаю, что это неправильно, но не вижу, каким образом можно запретить и проконтролировать это. Я считаю, что выходить на сцену пьяным — это возмутительно. Могу только своим примером показать, что можно работать и в трезвом состоянии, — сообщила Борисова.

Сама ведущая еще несколько лет назад страдала от наркотической и алкогольной зависимости. После длительной реабилитации Дане Борисовой удалось вернуться к трезвой жизни. Сейчас она продолжает сниматься и воспитывает 13-летнюю дочь Полину.

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