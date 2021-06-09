Рюмочка для настроения. Кого из звезд российского шоу-бизнеса обвинили в пьяном выходе на сцену

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Звезды отечественного шоу-бизнеса все чаще попадают в кадр в непристойном виде. Их ловят в алкогольном угаре за рулем и в общественных местах. Ольга Бузова, Рыжий из «Иванушек», Глеб Самойлов, Моргенштерн — лишь часть представителей российской сцены, чьи последние выступления и концерты активно обсуждают в соцсетях. Поклонники в интернете жалуются друг другу на «пьяное пение» своих кумиров, а критики восклицают о недопустимости подобных «шоу». Кто из селебрити недавно отличился выступлением «со спецэффектами», что предлагают с этим делать и так ли артистам нужна рюмочка перед концертом, разбиралась «Вечерняя Москва».

«Засветившиеся» после градусных напитков

Пьяный дебош 2 мая в одном из ночных заведений Нижнего Новгорода устроил солист группы The Hatters Юрий Музыченко. Известно, что тогда не получилось завершить конфликт мирно и музыканта вместе с его друзьями выставили за дверь. Из-за этого неприятного инцидента в ночном клубе отменили запланированный концерт.

Другой случай произошел в конце мая с популярной певицей и ведущей Ольгой Бузовой. Ее фанатов, мягко говоря, не впечатлило выступление артистки в Волгограде. По мнению присутствующих на концерте Бузовой, звезда вела себя «неадекватно»: она опоздала на выступление, говорила что-то неразборчивое в микрофон и в целом заставила фанатов усомниться в своей трезвости.

Отличился и популярный рэпер Алишер Моргенштерн. На своем концерте в Кишеневе он, будучи в спущенных штанах, пил из бутылки прямо на сцене во время исполнения очередной песни. Кстати, недавно его также обвинили в пропаганде наркотиков в некоторых песнях. Впрочем, своей вины при рассмотрении дела артист не признал. Также адвокат рэпера Сергей Жорин сообщал, что в деле его подопечного есть «многочисленные нарушения».

Ночью 26 мая поймали пьяным за рулем и другого кумира молодежи — рэпера Элджея. Он тщетно пытался уйти от машин правоохранителей, но в итоге был остановлен. В отношении музыканта составили административный протокол, теперь ему грозят штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Недавно вышел на сцену к зрителям пьяным бывший солист музыкальной группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов. Это произошло на концерте во Владимирской области. Судя по опубликованному видео, певец еле стоял на ногах и слабо пытался что-то пропеть в микрофон. Позже такое выступление прокомментировал его брат Вадим Самойлов. Мужчина не нашел ничего предосудительного в подобной выходке и пообещал, что на следующем концерте певец будет трезвым.

Был заподозрен в нетрезвом пении со сцены и Андрей Григорьев-Апполонов. Во время исполнения известного хита «Иванушек» артист произнес в микрофон странный набор слов вместо строчек из песни. Также он вел себя очень возбужденно, видео с этого выступления быстро разошлось по Сети. Разочаровал своих поклонников и Валерий Меладзе, ролик с его недавнего выступления выставили в одном из телеграм-каналов. В этом ролике певец якобы выступал «под градусом».

Мнения «со стороны»

Поведение Бузовой и Моргенштерна на сцене ранее прокомментировал музыкальный критик Сергей Соседов. По его мнению, на российской эстраде необходимо возобновить художественные советы. Это поможет цензурировать тексты песен современных артистов и не допустить выступлений в нетрезвом виде.

Также депутат Госдумы Виталий Милонов предложил штрафовать артистов за «пьяные» выступления. По словам политика, селебрити стоит тестировать на алкоголь и наркотики, а если те «перейдут черту» — пожизненно лишать их права выходить на сцену.

Как прокомментировала подобные выступления ведущая Дана Борисова, небольшая доза алкоголя всегда была некой традицией перед выходом на сцену у звезд. Но, по ее мнению,выступать пьяными артисты все равно не должны.

— Всегда была традиция — рюмочка перед сценой, чтобы поднять настроение. Я, конечно, считаю, что это неправильно, но не вижу, каким образом можно запретить и проконтролировать это. Я считаю, что выходить на сцену пьяным — это возмутительно. Могу только своим примером показать, что можно работать и в трезвом состоянии, — пояснила телеведущая.

Напомним, в этом году Дана Борисова сообщила о том, что прошло уже четыре года с момента начала ее реабилитации. Ранее ведущая страдала от алкогольной и наркотической зависимостей.

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