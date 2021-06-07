«А что тут такого?»: Вадим Самойлов прокомментировал появление брата в пьяном состоянии на сцене

Фото: instagram/thematrixx_official

Брат бывшего солиста музыкальной группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова Вадим прокомментировал корреспонденту «Вечерней Москвы» инцидент с выходом музыканта на сцену в нетрезвом виде. Он отметил, что давно не ездит на концерты с братом.

Вадим Самойлов подчеркнул, что, вероятно, музыкант, выпил лишнего.

— Я не слежу, что он пьет, а что не пьет. А что тут такого? Да, не он первый, не он последний. Недавно Ольга Бузова так же прославилась. Рок-среда здесь ни при чем. Все люди, бывает, выпивают. Кто-то из артистов выпивает и перед сценой. Кто-то не справляется с управлением, и случаются вот такие оказии. На следующем концерте будет трезвым и выступит нормально, — заявил собеседник« ВМ».

Вадим Самойлов отметил, что зритель сам решит, ходить или не ходить на следующее выступление его брата. По его мнению, здесь не произошел «какой-то особый случай».

— Глеб не один такой, и это не порок среды — и театральные актеры себе позволяют, и кто угодно. Цирковые акробаты только не позволяют, потому что для жизни опасно. Так что я бы не делал из этого «вау-событие». Господи, артист напился, пьяным вышел. Десятки людей в таком состоянии работают. И актеры театра. Я не вижу в этом никакой сенсации, — подытожил Самойлов.

Ранее сообщалось, что бывший солист музыкальной группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов вышел на сцену в нетрезвом виде. Концерт проходил во Владимирской области. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как Самойлов едва стоит на ногах. При этом он что-то пытается спеть.

Видео: Telegram / Москва 24

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