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14 июня известно в народе как Устинов день или Устин-брусничные губы. Крестьяне традиционно занимались в этот день посевом гречихи. Церковь в этот день вспоминает мучеников Иустина Философа и другого Иустина и с ними Харитона, Хариты и Евелписта.

По народным поверьям считалось, что в Устинов день можно избавиться от надоедливых людей, которые не могут оставить других в покое. Для этого требовалось сорвать ивовый прут и воткнуть его между своим следом и следом этого человека. Кроме того, считалось, что этот день отделял весну от лета. Людям запрещалось ставить в этот день заборы, ведь у них мог произойти пожар.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно сделать 14 июня, чтобы избавиться от неприятного человека

Приметы погоды в Устинов день гласят о том, что если грачи ходят по траве, а лягушки находятся на берегу, то дождя не миновать. Напротив, если небо пасмурное, а цветы лютика раскрылись, то осадков ждать не стоит.

14 июня отмечается Всемирный день донора крови. День совместно координируется ВОЗ и Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Он приурочен ко дню рождения австрийского врача Карла Ландштейнера, который открыл группы крови у человека.

Кроме того, отмечается Международный день блогера. Его учредили в 2004 году для всех людей, кто создает контент в интернете, — будь то видео, тексты или музыку.

Император Николай II в этот день 124 года назад запретил в Российской империи труд по воскресеньям и в праздничные дни. Распоряжение, однако, не распространялось на ситуации, когда работа оплачивалась сдельно.

Открытие финальной части чемпионата мира по футболу 2018 года состоялось в России три года назад. Страна впервые приняла у себя это мероприятие, оно прошло в 11 городах. Сборной России удалось дойти до четвертьфинала, а победу тогда одержала Франция.

В этот день родились пианист Николай Рубинштейн, создатель пистолета «ТТ» Федор Токарев, революционер Эрнесто Че Гавара, а также бывший президент США Дональд Трамп.

Именины отмечают Иван, Давид, Василий и Павел.

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