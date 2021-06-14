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Прокуратура Москвы проведет проверку после обнаружения пьяного ребенка на улице
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Прокуратура Москвы проведет проверку после обнаружения пьяного ребенка на улице

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Щукино Карта всех событий

Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с обнаружением пьяного 13-летнего мальчика на улице на северо-западе столицы. Об этом сообщила «ВМ» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Как уточнила Нефедова, мальчика нашли спящим на улице около продуктового магазина в районе Щукино. По предварительным данным, ребенок находился в состоянии алкогольного опьянения.

Хорошевской межрайонной прокуратуре поручено провести проверку по факту обнаружения ребенка пьяным, в рамках которой будут установлены все обстоятельства и причины инцидента.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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