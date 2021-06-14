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Пожилую женщину спасли при пожаре в квартире на востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пожилую женщину спасли при пожаре в квартире на востоке Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Большая Черкизовская улица, 9А Карта всех событий

Однокомнатная квартира загорелась на востоке столицы. Об этом в понедельник, 14 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание площадью 15 «квадратов» произошло по адресу Большая Черкизовская улица, 9а, в квартире на четвертом этаже. Огонь охватил комнату и балкон.

По данным источника, пожар локализовали. Из помещения службы вывели пожилую хозяйку. Ее осмотрела бригада скорой помощи. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее двое пожарных пострадали при тушении здания на севере Москвы.

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