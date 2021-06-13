Пожар в здании ночного клуба и автомастерской на севере столицы ликвидировали

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Керамический проезд, 8А Карта всех событий

На севере Москвы ликвидировали пожар в здании ночного клуба и автомастерской, а также на расположенном поблизости складе. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

— В 20:15 пожар ликвидирован, — цитирует пресс-службу ТАСС.

Из-за пожара было временно приостановлено движение поездов в сторону столицы на первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) и Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД). На данный момент оно восстановлено, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее «Вечерняя Москва» писала со ссылкой на источник в экстренных службах о пожаре в административном здании на севере столицы. По словам собеседника «ВМ», возгорание случилось в Керамическом проезде, дом 8а.

Сообщалось, что идет дым из окон первых трех этажей. Также наблюдается открытое горение в чердачном помещении, площадь распространения огня около 200 квадратных метров. Из здания вынесли горючие материалы.

К горящему зданию пристроен автосервис, а в пяти метрах от него находится ангар. Для предотвращения перехода огня на эти строения были направлены дополнительные силы, к месту происшествия направили пожарный поезд.

Позже собеседник «ВМ» сообщил о частичном обрушении одноэтажных пристроек к зданию.

Читайте также: Один человек погиб в результате пожара в многоэтажке на севере Москвы