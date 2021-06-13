Пожар произошел в административном здании на севере Москвы

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Керамический проезд, 8А Карта всех событий

На севере столицы произошел пожар в административном здании. Об этом в воскресенье, 13 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», возгорание случилось в Керамическом проезде, дом 8а.

Сообщается, что идет дым из окон первых трех этажей. Также наблюдается открытое горение в чердачном помещении, площадь распространения огня около 200 квадратных метров. Из здания вынесли горючие материалы.

К горящему зданию пристроен автосервис, а в пяти метрах от него находится ангар. Для предотвращения перехода огня на эти строения направлены дополнительные силы, к месту происшествия следует пожарный поезд.

Пожару присвоен первый ранг сложности из пяти возможных.

Позже собеседник «ВМ» сообщил о частичном обрушении одноэтажных пристроек к зданию.

Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее «ВМ» писала о пожаре в супермаркете, расположенном в доме № 7 на Сколковском шоссе. Персонал и сотрудников магазина эвакуировали.

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