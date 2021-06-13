Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Пожар произошел в административном здании на севере Москвы
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Пожар произошел в административном здании на севере Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Керамический проезд, 8А Карта всех событий

На севере столицы произошел пожар в административном здании. Об этом в воскресенье, 13 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», возгорание случилось в Керамическом проезде, дом 8а.

Сообщается, что идет дым из окон первых трех этажей. Также наблюдается открытое горение в чердачном помещении, площадь распространения огня около 200 квадратных метров. Из здания вынесли горючие материалы.

К горящему зданию пристроен автосервис, а в пяти метрах от него находится ангар. Для предотвращения перехода огня на эти строения направлены дополнительные силы, к месту происшествия следует пожарный поезд.

Пожару присвоен первый ранг сложности из пяти возможных.

Позже собеседник «ВМ» сообщил о частичном обрушении одноэтажных пристроек к зданию.

Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее «ВМ» писала о пожаре в супермаркете, расположенном в доме № 7 на Сколковском шоссе. Персонал и сотрудников магазина эвакуировали.

Читайте также: Один человек погиб в результате пожара в многоэтажке на севере Москвы

пожарвозгораниесевер Москвы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте