Супермаркет загорелся на первом этаже жилого дома на западе Москвы
Россия, Москва, Сколковское шоссе, 7 Карта всех событий
Пожар произошел в супермаркете на западе столицы. Об этом сообщил в субботу, 12 июня, источник в экстренных городских службах.
Возгорание случилось по Сколковскому шоссе, в дом № 7. Площадь пожара устанавливается.
Уточняется, что супермаркет находится на первом этаже жилого пятиэтажного дома. Персонал и сотрудников магазина эвакуировали, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что людей эвакуировали из горящего здания на западе Москвы.
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