Супермаркет загорелся на первом этаже жилого дома на западе Москвы

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, Сколковское шоссе, 7 Карта всех событий

Пожар произошел в супермаркете на западе столицы. Об этом сообщил в субботу, 12 июня, источник в экстренных городских службах.

Возгорание случилось по Сколковскому шоссе, в дом № 7. Площадь пожара устанавливается.

Уточняется, что супермаркет находится на первом этаже жилого пятиэтажного дома. Персонал и сотрудников магазина эвакуировали, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что людей эвакуировали из горящего здания на западе Москвы.

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