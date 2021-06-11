Людей эвакуировали из горящего здания на западе Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Бережковская набережная, 20с18 Карта всех событий

Спасатели эвакуируют людей из горящего здания в столичном районе Дорогомилово. Об этом сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах в пятницу, 11 июня.

Уточняется, что возгорание произошло в офисном здании, расположенном в доме 20, строение 18, по Бережковской набережной.

По словам очевидцев происшествия, с первого этажа здания идет дым.

Позже в МЧС по городу уточнили, что загорания в здании не было.

— Просто сработала сигнализация, — заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось о пожаре, который вспыхнул в частном доме в Новой Москве.

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