Аномальная жара повысит риск лесных пожаров в ряде регионов России

Фото: vk.com / ГУ МЧС России по Воронежской области

Температура, превышающая климатическую норму, прогнозируется в ряде российских регионов. Это приведет к повышению риска природных пожаров, предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что на севере европейской части России — Санкт-Петербург, юг Архангельской области, Республика Коми, Новгородская и Вологодская области — температура превысит норму на шесть-восемь градусов.

На фоне жары в регионах Северо-Западного федерального округа будет повышенный уровень пожарной опасности, рассказал Вильфанд.

Риск возникновения лесных пожаров в ближайшее время также ожидает жителей Костромской, Ярославской, Астраханской, Оренбургской областях, Калмыкии, Татарстана, Мордовии, Чувашии, Удмуртии, Башкирии, сообщает ТАСС.

Ранее москвичей предупредили о потеплении до 27 градусов на предстоящих выходных.

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