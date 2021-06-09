«Перерыв от дождей»: вторая половина июня порадует москвичей тридцатиградусной жарой

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Вторая половина июня порадует москвичей хорошей погодой. К следующим выходным на территорию региона придет антициклон, который принесет сухую солнечную погоду и тридцатиградусную жару. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По ее словам, 12 и 13 июня воздух днем прогреется до плюс 25 градусов. А в воскресенье, как добавила синоптик, «будет короткий перерыв от дождей».

— Погода вполне порадует. Но начиная с понедельника, в последний день длинных выходных, вновь возрастет вероятность грозовых дождей, которые на следующей неделе собьют дневную температуру до плюс 18–20 градусов, — сказала Волосюк.

Она отметила, что это связано с переходом управления погодными процессами к атлантическому циклону. Однако, по прогнозам синоптиков, в выходные, 19 и 20 июня, на территорию Черноземья с запада и юго-запада придет антициклон. Он вытеснит дождевые облака, а циркулировать в нем будут теплые воздушные массы.

— С южными ветрами будут поступать теплые воздушные массы, и вот тогда есть надежда, что у нас установится сухая солнечная погода и усилится жара. В третьей декаде июня, я думаю, нас ждет 30-градусная жара, — добавила Волосюк.

В ближайшие дни в Москве продолжат идти кратковременные дожди. Они будут сопровождаться грозами и градом. При этом похолодания не ожидается: температура днем будет на уровне плюс 20–25 градусов.

По предварительным прогнозам синоптиков, температурный фон в ближайшие пять дней будет в пределах климатической нормы. Ночная температура ожидается на уровне плюс 10–15 градусов, дневная — 20–25 градусов тепла.

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