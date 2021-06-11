Один человек погиб в результате пожара в многоэтажке на севере Москвы

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Россия, Москва, Дубнинская улица, 24к2 Карта всех событий

Пожар произошел в одной из квартир 12-этажного дома, расположенного в столичном районе Восточное Дегунино. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 11 июня.

По словам источника «ВМ», возгорание произошло в квартире на пятом этаже дома 24, корпус 2, расположенного на улице Дубнинской. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

По предварительным данным, при пожаре погиб один человек.

Ранее сообщалось в офисном здании, расположенном в доме 20, строение 18, по Бережковской набережной.

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