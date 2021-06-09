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Москвичка пострадала из-за тяжелого предмета, который упал ей на голову с фасада здания
Фото: Прокуратура Москвы

Москвичка пострадала из-за тяжелого предмета, который упал ей на голову с фасада здания

Михаил Алимов

Происшествия
Россия, Москва, проспект Андропова Карта всех событий

В Москве с травмой головы госпитализирована 54-летняя женщина. Пострадавшая проходила мимо здания, где велись реставрационные работы. В какой-то момент на нее упал неустановленный предмет. Об этом в среду, 9 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, пострадавшая шла по тротуару мимо жилого дома по проспекту Андропова, на фасаде которого проводились ремонтные работы. В какой-то момент женщине на голову упал неустановленный предмет.

— Прокуратура проверяет соблюдение техники безопасности при производстве строительных работ, — заключила Нефедова.

Ранее «ВМ» писала, что человек пострадал из-за падения двух деревьев в Пресненском районе.

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